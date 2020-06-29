Без излишеств: Настя Каменских предстала в белом платье-сорочке на фото со свадьбы в Лас-Вегасе

Оказалось, что певица сочеталась браком с Потапом еще в 2017 году.

Настя Каменских в 2000-х прославилась, когда стала выступать дуэтом с Потапом. Долгое время ходили слухи об их романе, но они хранили молчание.

А в мае 2019 года пара организовала пышную свадьбу в Киеве. Они устроили церемонию на природе. Невеста блистала в платье Галины Лахав. Поклонники не скрывали, что счастливы за пару. Но на днях выяснилось, что влюбленные еще в 2017 году стали мужем и женой, устроив тайную свадьбу в Лас-Вегасе.

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О трогательном событии Каменских рассказала в соцсети. Она поделилась уникальными кадрами с церемонии. Певица была облачена в белое лаконичное платье-сорочку и босоножки с плетеной подошвой.

Волосы она распустила, а также сделала нейтральный макияж. Букет в ее руках был создан из белоснежных роз. Потап также выбрал белую футболку и шорты, а серый пиджак добавил торжественности его образу.

«В жизни каждого человека есть события, которые занимают особое место в сердце.Таким для меня стал сюрприз, который Леша устроил нам в Лас-Вегасе три года назад. Он просто пришел и сказал: «У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию». Это было для меня такой неожиданностью!» — поделилась Настя

По словам девушки, их тайная свадьба в стиле Потапа спонтанная, романтичная и необычная, а вторая уже в ее стиле — роскошная и элегантная. Певица добавила, что тогда церемония была только для них двоих.

Многие поклонники были очарованы поступком артиста и восхищены нежной и современной невестой. «Это очень круто и потрясно», «Будьте счастливы», «Мужской поступок», «Эта невеста мне нравится даже больше», — прокомментировали пост подписчики.