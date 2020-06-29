«Королевский синий»: Нетребко в платье макси и на шпильках вышла в свет с сыном

Оперная дива устроила семейный поход в ресторан, где ее наследник сам приготовил пиццу. Поклонники восхитились не только его способностями, но и нарядом артистки.

Анна Нетребко не представляла, что почти три месяца проведет в самоизоляции. Она коротала дни в своей квартире в Вене с сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым. Но уже в мае артистка стала часто гулять, а еще спустя месяц возобновила гастроли. Однако теперь она не так часто дает концерты, как раньше. Зато у нее появилось время на семью. В гости к звезде наведалась ее сестра Наталья, которая проживает в Дании. Очередной вечер они провели вместе.

Нетребко решила выйти в свет. Сначала она прогулялась с родственницей по Вене, а потом они заглянули в ресторан. Оперная дива выбрала для такого случая ультрамариновое платье макси. К наряду свободного кроя она подобрала серебристые туфли на шпильке. Волосы артистка распустила и сделала макияж с акцентом на губы. А Наталья облачилась в брюки кюлоты и хлопковую рубашку зеленого цвета.

Вместе с Анной был и ее сын. В ресторане мальчику часто разрешают помогать на кухне. На этот раз он приготовил пиццу.

«Прогулки под дождем», — написала сестра звезды. «Тиаго приготовил нам пиццу», — похвасталась она.

Поклонники не только похвалили наследника артистки, но и восхитились образом оперной дивы. «Венские зонтики! Красотульки!», «Какие красивые. А этот зонт с матрешками!», «Какие же вы молодые и счастливые!», «Излучаете счастье», «Королевский синий», «Какой обаятельный Тьяго!», «Шикарная пицца! И ее автор, конечно же», — стали комментировать кадры подписчики.