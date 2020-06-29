«Уже не девочка»: Маликова в летящем платье удивила экстремальным декольте без нижнего белья

20-летняя дочь Дмитрия Маликова — Стеша — в летящем платье собственного производства удивила экстремальным декольте. В конце мая общественность узнала, что младшая наследница композитора решилась открыть собственное дело: вместе с подругами она запустила собственный бренд модной одежды. Таким образом, она исполнила свою давнюю детскую мечту, еще несколько лет назад Стефания рисовала эскизы, рассчитывая реализовать себя в fashion-направлении.

Практически сразу дела у Маликовой пошли в гору. Многие в профиле Стеши спрашивали, где можно приобрести тот или иной наряд, который она презентует на себе. Некоторые образы и вовсе исчезли практически сразу и не появились до сих пор. На днях же Маликова презентовала на себе достаточно откровенный вариант — ранее ничего подобного она не демонстрировала. Девушка появилась в белом летящем платье с глубоким декольте без нижнего белья. Визуальную легкость создает пышный, но при этом достаточно короткий подол-солнце. Рукава-буффы добавляют воздушности.

Откровенный наряд всегда скромной Стеши удивил публику. «Уже не девочка, больше женщина», «Великолепное платье! Вы само очарование в нем!», «Красотка неземных масштабов», «Где такое взять? Мне тоже надо», «Вам говорили, что вы прекрасны? Если да, то я еще раз скажу», «Вы бабочка», — озвучивали свои впечатления вслух дамы в комментариях. Нашлись, впрочем, и те, кто заявил, что платье — вульгарно. «Зачем так-то уж выставляться?» — спросили они.