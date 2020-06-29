Словно невеста: Стеша Маликова предстала в белоснежном платье с пышными рукавами

Стеша Маликова недавно успешно сдала сессию в МГИМО и стала студенткой 4-го курса. Дочка Дмитрия Маликова весь карантин провела с родителями в загородном доме. Она успевала учиться онлайн, играть с младшим братом Марком и даже заниматься бизнесом. Девушка вместе с подругами выпустила коллекцию летних нарядов своего бренда. За минувший год она смогла обрести армию поклонников благодаря хорошему вкусу в одежде.

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С наступлением тепла Стеша стала устраивать фотоссесии в мини-платьях и сарафанах. Также она умело подбирает к трендовым джинсам блузки с рукавами-фонариками. А накануне девушка очаровала поклонников новым образом. Она примерила белоснежное мини-платье с глубоким декольте, пышными рукавами и шифоновой юбкой. Нежный наряд дочка Маликова дополнила длинными сережками и яркой сумкой в виде книги. Волосы она собрала в пучок и сделала макияж в нюдовых тонах.

«Порхай как бабочка, жаль как пчела», — написала знаменитость.

Поклонники восхитились образом девушки. Многие захотели приобрести такое же платье, но Стеша сообщила, что в продаже его не будет. «Великолепное платье! Вы само очарование в нем!», «Красотка внеземных масштабов», «Просто прелесть», «Очень нежное платье. Ты настоящая леди, вся в маму», — прокомментировали пост подписчики.

А для портала Teleprogramma.pro оценил ее аутфит дизайнер Сергей Никулин.

«Такое платье электично совместило в себе две стилистики, грубо говоря, это Мэрилин Монро, 50–60 годы и пышные рукава в стиле 60–70 годов. Получилось интересное сочетание по пропорциям, по смысловой нагрузке. В целом все очень даже хорошо. Когда молодая девушка в платье по фигуре, это всегда будет смотреться красиво и интересно, она будет привлекать внимание. Если брать тренды, то белый цвет, он актуален каждый летний сезон, безусловно. Плюс натуральные ткани. Если рассматривать стилистику по годам, то такой образ не столько относится к трендам, сколько именно к стилю. Это платье стильное и безусловно ей подходит, подчеркивая все ее достоинства. Недостатков у нее нет. Все очень гармонично, легко и свежо. Такое платье невесты — упрощенный вариант», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он окончил факультет дизайн костюма в МХПИ и занялся созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий. Его работы выставляются на выставках. В ноябре 2019 года его творения можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».