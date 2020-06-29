«Стоит отдать ей должное!»: Пугачева в сложном платье с асимметричным подолом восхитила стилиста

В свои 71 год Примадонна не стесняется примерять на себя молодежные образы.

71-летняя Алла Пугачева, несмотря на свой возраст, не стесняется примерять на себя молодежные образы и создавать акцент на стройных ногах. Неоднократно певица становилась объектом похвалы от дизайнеров, ведь Алле удается выглядеть привлекательно, а джинсовый образ и платье с последнего дня рождения и вовсе обсуждались аудиторией едва ли не неделю.

Так, в этот раз Алла Борисовна выбрала для публичного выхода сложное черное платье с асимметричным, объемным подолом. Акцент на талии создавался за счет широкого черного, но едва заметного пояса в тон. Дополнением для него стала куртка цвета кофе с молоком и белейшие, молодежные кеды. При первом рассмотрении взгляд сразу же падает на стройные ноги – именно они являются главным визуальным достоинством Пугачевой.

Позитивно оценила образ и ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ Лина Дембикова.

«Не первый раз я хвалю образ Аллы Борисовны. Она в прекрасной форме, стоит отдать ей должное! Кроме того, она удачно комбинирует женственные вещи, которые помогают ей правильно скорректировать объем сверху, а заодно освежают ее образ. Платье само по себе непростое. Хорошо, что добавила ремень, тем самым сделав акцент на талии. Единственное – куртка сверху, которой она пыталась прикрыть руки, не совсем по фасону комбинируется с юбкой, потому что и верх, и низ задрапированы. И белые чистые кеды – это тоже хорошо, смотрится очень круто всегда», — озвучила свой вердикт эксперт эксклюзивно для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Лина Дембикова — звездный стилист, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ, основатель сервиса по аренде платьев Dress Up Bar и бьюти-бара Call me, baby!