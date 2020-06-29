Акцент на ногах: Анна Нетребко в белом мини-платье позировала после концерта

Недавно Эвелина Хромченко в программе «Модный приговор» заверила, что принт в горох по-прежнему очень актуален. Впрочем, по мнению фэшн-эксперта, он никогда не выйдет из моды, это вечная классика. Кроме того, этот рисунок поддерживает тренд на женственность, который мегаактуален в этом сезоне.

Анна Нетребко словно прислушалась к совету ведущей и примерила после концерта мини-платье с этим популярным принтом, сделав акцент на стройных ногах. Оперная дива дополнила образ широкополой шляпой, босоножками на высоком каблуке и сумкой, инкрустированной камнями. На голове у артистки оказались модные в этом сезоне «розетки». Милую прическу ранее уже выбирали Наташа Королева и Олеся Судзиловская.

Кстати, в арсенале звезды есть немало сумок-шопперов, которые эксперт моды Владислав Лисовец считает самыми актуальными этим летом. В тренде также микросумочки, а вот рюкзаки отходят на второй план.