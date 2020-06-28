«Эффектная леди»: Нетребко по совету Юдашкина примерила платье-балахон ультрамаринового цвета

В таком виде звезда прогулялась по Вене с супругом и сыном.

Недавно Валентин Юдашкин в эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказал о самых трендовых цветах сезона. Этим летом он рекомендовал носить розовый в оттенке цикламена, белый, желтый, охру и яркие тона синего вроде ультрамарина.

Похоже, что Анна Нетребко прислушалась к совету российского кутюрье, появившись на улицах Вены в одежде именно этого актуального цвета. Оперная дива предпочла для своего променада с супругом Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго платье-балахон и удобные мюли, подобрав в тон одежде и обуви сумку.

Супруг звезды предпочел спортивный стиль, а наследник выглядел столь же ярко, как и его знаменитая родительница. Он также по рекомендации Юдашкина облачился в актуальную желтую футболку.