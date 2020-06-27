«Шикардос»: Подольская подразнила длинными ногами на вечеринке у крестницы

Наталья Подольская с мужем Владимиром Пресняковым и сыном Артемием, который справил пятилетие, отправилась в гости, чтобы поздравить юную Стефанию с праздником. На мероприятии, которое проходило в «Бельгийской деревне», собрался настоящий детский сад: сестра-близняшка Натальи Юлиана привела дочерей Настю и Сашу, Дмитрий Дибров вместе с молодой супругой Полиной также присутствовали на событии вместе с детьми. Последний, к слову, умудрялся играть на музыкальных инструментах и как мог создавал детям праздничное настроение вместе с профессиональной командой актеров.

Под конец вечера сын Преснякова и Подольской произнес тост для девочки. Услышать его, впрочем, смогли не все – в тот момент в помещении было достаточно шумно. После этого присутствующие высыпали во двор, где малыши смогли сыграть в пиньяту – игрушку, наполненную конфетами.

Когда же дети отвлеклись, мамы отошли в сторонку, чтобы сделать несколько фотографий, а заодно поговорить по душам. Одним из снимком, на котором она продемонстрировала свой наряд, Подольская поделилась на личной странице в Instagram.

Для выхода Наталья выбрала легкое платье-рубашку с этническими узорами свободного кроя, а также босоножки на плоской подошве, украшенные камешками. За счет длинных ног Подольская смотрелась ничуть не ниже сестры, которая предпочла каблуки.

«Шикардос», «Ножки просто отпад», «Восхищаемся вами и вашей семьей!», «Стешу с праздничком! Чмок!», «Красивые девчушки. И не скажешь, что больше 20», — отвесили несколько комплиментов в комментариях к снимку.