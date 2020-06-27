«Очень нежно»: Стеша Маликова для мини-юбилея выбрала молочные брюки-кюлоты и белую блузу

Звездная наследница Стефания Маликова в свои 20 лет не только опередила по популярности в Instagram родного отца, но и преуспела в модном бизнесе. Обладающая чувством стиля и безупречным вкусом девушка открыла собственный бренд одежды. Вместе с подругами по университету Стеша давно планировала это сделать, и вот момент настал.

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Более того, детищу Маликовой уже исполнился целый месяц. Об этом модница с радостью сообщила своим фанатам в микроблоге.

«Сегодня у нас маленький праздник! Ровно месяц с продажи первого платья. Месяц назад я влюбилась окончательно и бесповоротно, у меня начали гореть глаза от этого дела, я перестала ждать выходных, потому что в эти дни не работают склады тканей», — сообщила девушка.

Стеша подвела мини-итоги за прошедший период. Девушка сама ездит в магазины тканей выбирать необходимые материалы, потому что погружена в производственный процесс с головой и все контролирует лично, вкладывая «душу и сердце».

Для первого юбилея своего бренда Маликова выбрала кюлоты молочного оттенка и белую блузу с укороченным рукавом. Акцент на талии модница сделала при помощи кушака. «Очень нежно», «Ты красотка», «Стеша, очень стильная» — оценили аутфит подписчики.

«Поздравляю! Хорошее начинание! Дерзайте», — поддержал дочку Дмитрий Маликов. А ее звездная тетя Инна Маликова похвалила племянницу комментарием «Умничка».