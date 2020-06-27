«Проснулась от шума моря»: Надежда Михалкова вслед за Татьяной Навкой отметилась в хлопковом сарафане

Надежда Михалкова очень близка со своей старшей сестрой Анной. За время карантина они почти не виделись, поэтому теперь наверстывают упущенное. С наступлением лета они выехали на природу. Актриса с удовольствием проводит время со своими племянниками Андреем и Сергеем. Сама девушка воспитывает дочку Нину и сына Ивана.

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Многие звезды после окончания самоизоляции отправились на курорты Краснодарского края. Мечтает о поездке на море и Надежда. Она решила поделиться снимком, который был сделан на отдыхе. Актрисе удалось поплавать на лодке по реке. Она предстала в белом хлопковом сарафане. Платье макси оттенило загар звезды. Михалкова собрала волосы и надела солнцезащитные очки. А свой пост она посвятила утру.

«Проснулась от шума моря, а оказалось, это листья шуршат, потому что подул ветер! Еще немного без моря и я освою хокку», — заявила Надежда.

Некоторые поклонники восхитились образом актрисы. Отметим, что на днях также в белом хлопковом сарафане предстала Татьяна Навка на параде Победы. Так как в столице стоит жаркая погода, легкие платья стали популярны. Фанаты одарили Михалкову комплиментами.

«Когда ты успела в лодке оказаться?», «Какая красавица», «Очаровательное платье», «Очень загорелая», «Скоро можно будет уехать на море, а пока вам и так хорошо, лодка, романтика», — прокомментировали пост подписчики.