«Мойдодыр»: Оксана Федорова читает «ужастик» для малышей
«Сказки на ночь»
«Мойдодыр»
Лера Кудрявцева: «Кирилл Андреев из «Иванушек International» не побоялся сказать правду»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Проснулась от шума моря»: Надежда Михалкова вслед за Татьяной Навкой отметилась в хлопковом сарафане

Актриса отдыхает с близкими на природе. Девушка очаровала многих поклонников летним образом.

«Проснулась от шума моря»: Надежда Михалкова вслед за Татьяной Навкой отметилась в хлопковом сарафане
Надежда Михалкова . фото: .instagram.com/nadiamixalkova/

Надежда Михалкова очень близка со своей старшей сестрой Анной. За время карантина они почти не виделись, поэтому теперь наверстывают упущенное. С наступлением лета они выехали на природу. Актриса с удовольствием проводит время со своими племянниками Андреем и Сергеем. Сама девушка воспитывает дочку Нину и сына Ивана.

Многие звезды после окончания самоизоляции отправились на курорты Краснодарского края. Мечтает о поездке на море и Надежда. Она решила поделиться снимком, который был сделан на отдыхе. Актрисе удалось поплавать на лодке по реке. Она предстала в белом хлопковом сарафане. Платье макси оттенило загар звезды. Михалкова собрала волосы и надела солнцезащитные очки. А свой пост она посвятила утру.

«Проснулась от шума моря, а оказалось, это листья шуршат, потому что подул ветер! Еще немного без моря и я освою хокку», — заявила Надежда.

Некоторые поклонники восхитились образом актрисы. Отметим, что на днях также в белом хлопковом сарафане предстала Татьяна Навка на параде Победы. Так как в столице стоит жаркая погода, легкие платья стали популярны. Фанаты одарили Михалкову комплиментами.

«Когда ты успела в лодке оказаться?», «Какая красавица», «Очаровательное платье», «Очень загорелая», «Скоро можно будет уехать на море, а пока вам и так хорошо, лодка, романтика», — прокомментировали пост подписчики.

Тэги

Звездный стильМихалкова новостимода и стильНадежда МихалковаНадежда Михалкова семья
Loading...