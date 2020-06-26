Повседневная элегантность: Стеша Маликова выбрала для прогулки шорты и блузу с объемными рукавами

20-летняя дочь Дмитрия Маликова Стефания обогнала своего знаменитого отца по количеству подписчиков в Instagram. Девушка активно ведет аккаунт и развивается как настоящий блогер. Она регулярно публикует в соцсети свои стильные наряды и аутфиты, и давно снискала звание модницы, активно следящей за трендами.

больше по теме Стеша Маликова облачилась в летнее платье с открытой спиной стоимостью три тысячи рублей Наследница певца с радостью обнаружила в своем гардеробе наряд из масс-маркета.

Безупречное чувство стиля и рука на пульсе модных веяний позволили Стеше этой весной открыть собственный бренд одежды для девушек. Маликова вместе со своими университетскими подругами давно планировала нечто подобное, и время в самоизоляции сыграло на руку – именно в непростой период пандемии коронавируса Стефания решилась на этот шаг. Старт оказался успешным, и наряды от звездной наследницы пришлись по вкусу ее поклонницам.

Для очередной прогулки на природе Стеша Маликова выбрала модные в этом сезоне шорты с подворотом, а также блузку с объемными рукавами и квадратным вырезом. Наряд девушки мы попросили оценить имидж-стилиста Ольгу Трофимову.

«Удлиненные модели шорт с отворотами прекрасно смотрятся как в офисной атмосфере, так и с летней силуэтной блузкой», — заметила имиджмейкер.

Она похвалила выбор цвета и ткани шорт: тончайший, дышащий, элегантный лен – это маст-хэв в летнем гардеробе любой девушки.

«Блузка в полоску с объемным рукавом и оборками по линии талии дают эффект романтики и нежности. Уместны и аксессуары, которым отдала предпочтение Стеша — цветок в волосах, стильные металлизированные сандалии и плетеная сумка Prada с эффектной оранжевой кистью. Они выдают в их обладательнице молодую стильную натуру», — экспертно подметила Ольга Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.