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«Абсолютная грация»: Волочкова в небесно-голубом боди и на пуантах блеснула бесконечными ногами

44-летняя балерина устроила домашнюю фотосессию у балетного станка.

«Абсолютная грация»: Волочкова в небесно-голубом боди и на пуантах блеснула бесконечными ногами
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

В беседе с поклонниками экс-возлюбленная предпринимателя Сулеймана Керимова не раз говорила о том, что всего в жизни добилась сама. Балерина уточнила, что только благодаря беспрерывной работе над собой, многочасовым тренировкам и репетициям, а также сверхчеловеческим усилиям ей удалось достичь таких высот. Отвечая на критику в отношении роскошной жизни, частых путешествий и любви к Мальдивам, 44-летняя Анастасия Волочкова подметила, что имеет полное право наслаждаться всеми благами. Тем более, что тратит она исключительно собственные средства.

Не так давно Анастасия побывала и в Астрахани. Балерина на яхте совершила речную прогулку по Волге, полюбовавшись красотами местных пейзажей. Вернувшись домой, артиста принялась наверстывать упущенное: экс-возлюбленная Сулеймана Керимова не привыкла пропускать тренировки у балетного станка и ежедневные разминки на гибкость.

Балерина Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова в небесно-голубом боди и на пуантах блеснула бесконечными ногами (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

Перед объективом фотокамеры Волочкова предстала в небесно-голубом боди и на пуантах, поразив фанатов бесконечными ногами. Сама Анастасия закрыла в микроблоге возможность комментировать собственные публикации. При этом на фан-страничках балерины ее фолловеры имеют возможность высказаться относительно свежих снимков знаменитости. Так, поклонники восхитились эффектной фигурой артистки, уточнив, что Волочкова может похвастаться и роскошной линией декольте.

«Ножки просто бесконечные», «Абсолютная грация», «Леди-провокатор», «Богиня», «Стройная, как кипарис! Мечта», «Настюша, как вы хороши!! Просто изящная статуэточка», «При такой фигуре поклонников должно быть пруд пруди!!! А вы все скрываете вашего кавалера», «Эффектная леди, фигурка на зависть», — отметили поклонники балерины.

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