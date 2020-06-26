«Ух, фигурка мечта»: Навка в купальнике поразила совершенными ножками на пляже

Ни для кого не секрет, что после того, как фигуристка оставила большой спорт - она продолжила усиленно тренироваться.

Татьяну Навку без преувеличения можно назвать трудоголиком. Даже после того, как она оставила большой спорт — прерывать ежедневных тренировок олимпийская чемпионка в танцах на льду не стала. И это не случайно! Экс-супруга Александра Жулина продолжает выступать, но теперь уже не в качестве спортсменки. Фигуристка принимает участие в ледовых мюзиклах вместе с другими именитыми чемпионами. Так, этой зимой в постановке Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» дебютировала и 18-летняя подопечная Этери Тутберидзе — Алина Загитова. Поклонники были рады увидеть в звездном составе и мужа актрисы Анастасии Заворотнюк — Петра Чернышева, с которым, к слову, Татьяна выступала в шоу «Руслан и Людмила».

Помимо ежедневных тренировок уже много лет Татьяна занимается йогой. Благодаря этой практике фигуристке удалось посадить на шпагат и свою маму — Раису. Достижениями родительницы спортсменка делилась с подписчиками на личной страничке микроблога. К слову, на одной из фан-страничек Навка появилось ее пляжное фото, которое сама олимпийская чемпионка уже публиковала в Instagram. Перед объективом фотокамеры спортсменка позировала в мини-бикини, поразив фанатов идеальной фигурой и совершенными ножками без целлюлита.