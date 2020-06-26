«Ух, фигурка мечта»: Навка в купальнике поразила совершенными ножками на пляже

Татьяну Навку без преувеличения можно назвать трудоголиком. Даже после того, как она оставила большой спорт — прерывать ежедневных тренировок олимпийская чемпионка в танцах на льду не стала. И это не случайно! Экс-супруга Александра Жулина продолжает выступать, но теперь уже не в качестве спортсменки. Фигуристка принимает участие в ледовых мюзиклах вместе с другими именитыми чемпионами. Так, этой зимой в постановке Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств» дебютировала и 18-летняя подопечная Этери Тутберидзе — Алина Загитова. Поклонники были рады увидеть в звездном составе и мужа актрисы Анастасии Заворотнюк — Петра Чернышева, с которым, к слову, Татьяна выступала в шоу «Руслан и Людмила».
Помимо ежедневных тренировок уже много лет Татьяна занимается йогой. Благодаря этой практике фигуристке удалось посадить на шпагат и свою маму — Раису. Достижениями родительницы спортсменка делилась с подписчиками на личной страничке микроблога. К слову, на одной из фан-страничек Навка появилось ее пляжное фото, которое сама олимпийская чемпионка уже публиковала в Instagram. Перед объективом фотокамеры спортсменка позировала в мини-бикини, поразив фанатов идеальной фигурой и совершенными ножками без целлюлита.
«Тут многие критикуют, мол, поза не та! Конечно, это все из зависти! Танюша, вы супер», «Ух, фигурка мечта», «Потому что нельзя быть на свете красивой такой», «В позе йога», «Любуюсь вами, такая естественная и изящная», «Очень достойно, никакой вульгарности», «Так и должна выглядеть женщина!! Фигурка прекрасная и это не какая-то там пластика!! Все благодаря усердным тренировкам. Браво!!», «Вся мечтательная, такая хорошенькая», — прокомментировали поклонники снимок фигуристки.