В стиле спорт-шик: Лорак в шортах с блестками и ботильонах на шпильке сделала акцент на ноги

41-летняя Ани Лорак не скрывает: она тщательно следит за своим имиджем и модой. Знаменитость отдает предпочтение стилю спорт-шик. В ее повседневном гардеробе есть терновые джинсы-скинни, толстовки, свитшоты и худи. Однако на красных ковровых дорожках украинская исполнительница появляется исключительно в дизайнерских вечерних туалетах и брендовых нарядах. После развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу певица с головой погрузилась в творчество. Так, к примеру, поп-дива ездила с гастрольным туром по городам страны с шоу DIVA.

Напомним, что певица сама воспитывает девятилетнюю дочку Софию. Как говорит Ани, их с Муратом наследница спокойно отнеслась к известию о том, что ее родители будут жить отдельно. Лорак дала понять, что ее бывший муж и раньше был редким гостем в их доме. И на всех семейных праздниках появлялся скорее как гость. Артистка заверила, что ее отношения с экс-возлюбленным никоим образом не сказались на дочери. Украинская исполнительница старается поддерживать для Софии авторитет отца.

В настоящее время поп-дива встречается с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Избранник Ани крайне редко появляется с ней на публике. Как говорит певица, ее возлюбленный не хочет становиться объектом для пересудов и привлекать к себе лишнее внимание прессы.

На личной страничке в Instagram Лорак поделилась понравившимися ей кадрами из недавней импровизированной фотосессии. Перед объективом фотокамеры Ани предстала в монохромном костюме, состоящем из топа и тканевых мини-шорт с блестками. Примечательно, что певица отдала предпочтение светло-зеленому травяному оттенку. Летний аутфит знаменитости дополнили бежевые ботильоны на шпильке. Таким образом, певица не только подчеркнула длину ног, но и сделала акцент на бронзовом загаре. Особое внимание Ани уделила макияжу в песочных тонах. Так, артистка подобрала матовую помаду в нюдовом цвете — оттенка чайной розы. А глаза певица подкрасила тенями и подводкой в стиле смоки-айс.