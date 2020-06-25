Модная девочка: годовалую дочку Кудрявцевой на курорте приодели в джинсовые шорты

Лера Кудрявцева не так давно призналась, что она чистюля. В своем доме она всегда поддерживает порядок, а также в ее холодильнике всегда мало места и все разложено по полочкам. Словом, на карантине телеведущая почти не отдыхала. Ей приходилось ездить на работу, приглядывать за годовалой дочкой Марией и кормить молодого мужа вкусными блюдами. Но как только самоизоляцию отменили, она сорвалась и уехала в отпуск.

Кудрявцева решила оздоровиться и позагорать в Адлере. Она выбрала один и тот же отель с Анфисой Чеховой, которая тоже приехала отдыхать на курорт. Теперь днем телеведущая обследуется у врачей и делает разные процедуры, а вечером нежится у бассейна и гуляет с дочкой. К слову, кроха уже стала местной звездой. Сначала она устроила танцы в ресторане, а теперь освоила самокат и рассекает на нем по коридорам и улицам.

Ко всему прочему, Лера растит наследницу настоящей модницей. За несколько дней Маша блеснула в ярких образах. Она успела отметиться в сарафане, юбке-солнце с принтом, а теперь мама запечатлела ее в джинсовых шортах и белой футболке с баской. Кроха скатилась на самокате с небольшой горки. Малышка успела загореть, поэтому у нее порозовели щеки. Поклонники восхитились дочкой звезды. Многие считают, что она вырастет сердцеедкой.