«Самый красивый водитель»: Климова похвасталась воздушным платьем-рубашкой

42-летняя многодетная мать Екатерина Климова призналась, что просто обожает управлять автомобилем. Очередным откровением актриса поделилась с аудиторией на днях. Климову публика знает как мастерицу на все руки: знаменитость умудряется не только превосходно выглядеть, но и уделять время многочисленным наследникам, поддерживать фигуру в отличной форме, а также участвовать в различных фотосессиях и промосъемках.

Недавно у Екатерины выдалось свободное время, которым она практически сразу воспользовалась: Климова села за руль иномарки и отправилась по магазинам.

«Какое же высокое небо над Москвой! Я с детства не видела его таким. Люблю сама сидеть за рулем моего любимого коня. Но в такие дни, как сегодня, хочется смотреть куда угодно, только не на дорогу. Особенно, когда обзорность позволяет!» — поделилась радостными ощущениями она.

Уже позже Климова заинтриговала и покупками. Так, внимательные наблюдатели усмотрели в руках Екатерины пару не самых бюджетных пакетиков от Chanel. Впрочем, что именно в них кроется, актриса раскрывать не стала. Чтобы посещать торговые ряды было не так жарко, знаменитость принарядилась в воздушное платье-рубашку нежно-голубого цвета. Хитрый пояс-резинка не только расставляет правильный акцент на точеной талии, но и создает обладателю наряда простор для набора нескольких «незаметных» килограммов.

«С такой дамой за рулем я бы покатался», «Самый красивый водитель из мне известных», «С вами – хоть на край света», «Королева дорог», «Утонченно мила и непосредственна», — не смогли пройти мимо снимков комментаторы.