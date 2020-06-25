«Сексуально, без намека на вульгарность»: стилист похвалила летний образ Бузовой с кокетливым кроп-топом

Стилист Лариса Тимирязева похвалила новый летний образ младшей сестры Ольги Бузовой Анны. На днях 31-летняя бизнесвумен отправилась на прогулку налегке – в романтичном кроп-топе нежного кофейного цвета с рукавами-буффами и укороченных свободных шортах из денима. Привыкшая делать акценты на стройной фигуре (в особенности на ногах) девушка и в этот раз не изменила себе, за счет чего образ выглядел свежо, но в то же время не вычурно. Подписчикам в очередной раз выпала возможность насладиться изящными изгибами, плоским животом и стройными конечностями младшей Бузовой.

«Анна, просто конфетка!», «Эталон женственности и красоты», «Анютка-незабудка», «Бесконечно прекрасна», «Какая вы милая, нежная», — хвалили девушки бизнесвумен.

По достоинству оценила аутфит Бузовой и стилист Лариса Тимирязева. Специально для Teleprogramma.pro преподаватель имиджелогии сделала экспертный анализ образа.

«Отличный летний образ, подчеркивающий прелести Анны. Модный кроп-топ, открывающий плечи с рукавами-буфами, подчеркнул красивую зону декольте и узкую талию. Не менее модные джинсовые шорты с необработанным краем высокой посадки. Фигурка визуально приближена к идеальной форме «песочные часы». Смотрится женственно и сексуально без намека на вульгарность. Уравновешивает все цвет кроп-топа, приближенный к цвету загара, что успокаивает образ, приближая его к натуральности. Эффекта образу добавляет модный этим летом ободок-чалма. Этот этнический аксессуар придает образу экзотического флера. Грамотно поддержана восточная тема распущенными волосами и объемными серьгами цвета золота, а также наличием довольно яркого макияжа, что в данном случае абсолютно уместно. А цепь, украшающая шею, добавила еще одну трендовую деталь в образ», — рассказала она.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, преподаватель имиджелогии. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style и Институт репутационных технологий «Арт & Имидж».