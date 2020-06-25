Прогулка возле замка: Лиза Галкина по совету Эвелины Хромченко примерила трендовые брюки с лампасами

Недавно в одной из программ «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко советовала женщинам обратить внимание на одежду с лампасами. Это касается как классического сочетания с брюками, так и с жакетами, юбками и даже платьями.

По словам фэшн-эксперта, стильные полосы берут свои корни из военной формы, поэтому никогда не потеряют своей актуальности и будут модными практически всегда.

Большая модница Лиза Галкина, дочь Аллы Пугачевой, похоже, последовала совету ведущей и на прогулке возле родительского замка примерила брюки с лампасами, сочетав их с суперактуальной вареной джинсовой курткой, а также кепкой-козырьком.

Кстати, о трендовости денима в этом сезоне рассказывал порталу Teleprogramma.pro другой эксперт моды, а также теле- и радиоведущий Владислав Лисовец. Он заметил, что джинса великолепно смотрится в тотальных образах: вещи актуально подбирать не только из той же ткани, но и того же цвета.