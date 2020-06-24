«Нельзя такой быть»: Брежнева в белоснежной юбке с разрезом блеснула изящными щиколотками

Певица призналась, что рада лету, но уже скоро она вернется к работе. Поклонники восхитились красотой супруги Константина Меладзе.

Вера Брежнева не скрывает, что семья стоит у нее на первом месте. По этой причине певица не часто делится семейными кадрами с мужем Константином Меладзе и дочками. Еще в феврале у девушки не было ни одного свободного дня, поэтому она насладилась спокойствием, когда был объявлен карантин. Больше двух месяцев артистка коротала время в своем особняке с супругом, музицировала и отдыхала.

Но недавно Вера выпустила мини-альбом, а также представила клип на совместный трек с Монатиком. Видео было снято еще до карантина в Барселоне. Поклонники пришли в восторг от нового хита. А певица вскоре пообещала вернуться к работе. По всей видимости, еще несколько дней звезда посвятила отдыху. 24 июня она опубликовала фото, на котором предстала в лаконичном образе. Брежнева позировала в черном топе и белой облегающей юбке с разрезом. Девушка выгнулась, оголив плечи, живот и изящные щиколотки.

«Лето! Я так ему рада! В новых обстоятельствах и оно другое.. Потихоньку возвращаюсь к работе над некоторыми проектами.. и уже понимаю, что оно будет очень интересным!» — поделилась певица.

Поклонники восхитились фигурой 38-летней жены Константина Меладзе. «Какая красивая», «У тебя самые красивые плечи», «Вера волшебная. Нельзя быть такой», «Красавица неземная! Скучаем и ждем», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у артистки есть две дочки. Соня живет в США, а 10-летняя Сара находится под присмотром мамы.