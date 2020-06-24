«Прям девочка-подросток!»: Брухунова вслед за Пугачевой предпочла молодежный стиль в одежде

Супруга Евгения Петросяна вышла в свет в лосинах и удлиненной рубашке из денима.

Все чаще многие знаменитости выбирают молодежный стиль в одежде. Его, в частности, очень полюбила Алла Пугачева. Фанаты Примадонны не раз с восторгом замечали, как стройно и молодо выглядит легенда эстрады в подобных аутфитах. К примеру, ее образ из денима стилист назвала игривым и очень свежим.

А если учесть, что деним в любом исполнении сегодня является обязательным элементом в гардеробе, поскольку является трендом сезона, то неудивительно, что многие модницы предпочитают в него облачаться.

Вот и 31-летняя супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которая является признанной модницей, предпочла молодежный стиль. Она выбрала удлиненную рубашку из денима и лосины, а в качестве обуви выбрала беспроигрышный вариант – белые кеды.

Неизменными аксессуарами девушки в любом образе стали солнечные очки и сумка, и этот не стал исключением – Брухунова выбрала сумку-портфель Dior. Поклонники поспешили оценить образ своей любимицы.

«Наконец-то, молодежный современный образ и очень вам подходит по типажу», «Класс, вам так идет», «Классная, прям девочка-подросток», «Ваааау… Какая стильная девочка. Все нравиться. Просто супер», «Классный образ», «Какая стильная!!! Вау! Вау!! Вау!», «Татьяна, прекрасно выглядите, очень модно», «Почаще так, Вам идет», — пишут поклонники.

Стоит признать, что каждый свой образ Татьяна Брухунова продумывает до мелочей. Достаточно взглянуть на любой из ее нарядов. И до некоторых пор казалось, что девушка пользуется услугами личного имиджмейкера. Однако, супруга сатирика не так давно развеяла это подозрение – все образы она подбирает себе сама.