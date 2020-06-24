«Пролетая над Москвой»: Марина Ким в юбке-карандаш и белом жакете отметилась на параде Победы

Марина Ким не первый год ведет «Доброе утро» на Первом канале. Многие считают эффектную девушку одной из самых стильных ведущих. Она всегда старается выглядеть крайне женственно. На карантине знаменитость не только коротала дни со своими дочками Брианой и Дариной, но и продолжала работать. Но с тех пор, как самоизоляцию в Москве отменили, у нее прибавилось работы. Зато теперь часто съемки у нее проходят на свежем воздухе.

Недавно Ким блеснула в алом платье на юбилейной церемонии «Призвание», где награды получили лучшие врачи. Тогда стало известно, что девушка беременна. А 24 июня она побывала на Красной площади и приняла участие в параде Победы. Пока с трибун за шествием военной техники наблюдали ветераны, почетные гости, Дмитрий Песков с супругой Татьяной Навкой и дочкой Надеждой, Марина смогла полетать на вертолете и увидеть парад с высоты птичьего полета.

На взлетно-посадочной полосе ведущая предстала в белом костюме, состоящем из жакета и юбки-карандаш. Для удобства она надела кеды, а также не забыла взять объемную сумку Dior. Такой же недавно похвасталась Яна Рудковская.

«Командовать вертолетным парадом буду я! Мы в головном МИ-26!» — призналась Ким.

Она сидела в первом вертолете и вела от туда репортаж. Завораживающими кадрами звезда поделилась в соцсети. «Пролетая над Москвой во время парада», — написала она. Поклонники признались, что зрелищное представление их впечатлило. Многие также восхитились элегантным образом Марины. Оценила ее наряд для портала Teleprogramma.pro стилист Лариса Тимиряева.

«Образ в модном стиле „Спорт Шик“, объединяющем в себе классику и повседневность, а кроссовки придали всему образу динамики, не уводя его в спорт. Total white look — самое трендовое сочетание лета 2020, а в данном случае, белый абсолютно уместен, поскольку ассоциируется с праздником и торжеством. Так что, белый монохром придал стильному, модному образу торжественности. Белый, не означает белоснежный, и очень грамотно подобран теплый оттенок белого жакета, который соответствует теплому колориту внешности. Пиджак с металлическими пуговицами тоже в фаворитах, как и брендовая объемная сумка-шоппер, имитирующая картонный пакет с надписью бренда. Данный тип сумок в топе модных трендов. Наличие черного цвета в цвете сумки поддержало цвет черных солнечных очков. Образ смотрится целостно и гармонично. Все сложилось!» — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.