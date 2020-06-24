Заядлые подружки: Рената Литвинова показала, как с Земфирой гуляла по Парижу

Рената Литвинова в свои 53 года может похвастаться красивой фигурой и моложавым видом. Многие удивляются тому, что эффектная актриса не замужем. О личной жизни она говорить не любит, но известно, что артистка дважды была в браке. От второго мужа у нее есть дочка Ульяна. Ни для кого не секрет, что Рената много лет дружит с одной из самых закрытых звезд отечественного шоу-бизнеса — Земфирой. Им не раз приписывали роман, но актриса заверяет, что невероятно влюблена лишь в творчество этого человека.

Земфира недавно впервые за долгое время выпустила новую песню. Карантин она провела плодотворно, порадовав поклонников известием о скором выходе альбома. А вот на публике певица почти не появляется. Накануне Литвинова обнаружила уникальный архивный кадр у себя дома и решила им поделиться. В соцсети она опубликовала фото, на котором запечатлена в черном платье в Париже. Рядом с ней стоит Земфира, тоже облаченная в черное платье свободного кроя.

«Париж, дикая жара, съемки, старый полароид», — лаконично написала Рената.

Поклонники пришли в восторг от редкого снимка. Многие признались, что впервые увидели Земфиру в женственном наряде. «Просто космос», «Мои две любимые», «Как эе это круто», «Такие неземные», «Ой, Земфира в платье», «Красотки», «Обожаю Земфиру», «Передавайте ей привет от нас», — прокомментировали пост подписчики.