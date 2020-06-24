Family look: Стоцкая оделась с трехлетней дочкой в одном стиле для прогулки по Москве

Анастасия Стоцкая не так давно устроила праздник в честь дня рождения дочери Веры. Также у нее есть сын Александр. Раньше поклонники часто говорили, что наследники певицы очень похожи на Филиппа Киркорова. Однако девушка лишь смеялась над подобными домыслами. Она уже счастлива в браке с Cергеем Абгаряном, а с королем российской эстрады дружит много лет. А теперь, когда наследники звезды подросли, фанаты увидели в них черты лица матери.

Стоцкая ничего не жалеет для своих наследников. Ее трехлетняя дочка растет настоящей красавицей, поэтому она любит ее наряжать в разные платья. А накануне певица отправилась с наследниками гулять по Москве. В солнечный день артистка предпочла облачиться в черные брюки, футболку, джинсовую жилетку и кроссовки. В таком же стиле она одела свою дочку. Малышка предстала в черном платье и кроссовках, а за ее плечами был рюкзак. А вот сын Анастасии был в шортах и белой футболке.

Пройдясь по центру столицы они заглянули в кафе, где отведали пельмени. Певица была удивлена тому, как ее дочка стала есть традиционное русское блюдо. Она каждый пельмень окунала в апельсиновый сок, а потом уже ела. «Вкусно?» — спросила ребенка Стоцкая. «Угу», — ответила с улыбкой малышка.

Многие поклонники восхитились семейной идиллией. Обычно певица не часто публикует фото с наследниками. Однако после карантина многие звезды стали больше показывать свою обычную жизнь без концертов и красных дорожек. Анастасия решила тоже чаще показывать не только светскую жизнь, но и домашнюю.