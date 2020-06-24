«Сочетание несочетаемого»: Собчак в жакете мужского кроя и грубых ботинках поразила стилиста

Известная телеведущая, блогер и светская львица Ксения Собчак обожает эпатировать. Даже режим самоизоляции и закрытые салоны красоты не были для нее проблемой. Скандальная светская львица легко нарушила ограничения и отправилась наводить лоск, маникюр и педикюр в Уфу, в студию звездного визажиста Сердара Камбарова.

Про противоречивость натуры Ксении Собчак говорят многие окружающие. И прослеживается двойственность характера даже в образе звезды. Имидж-стилист Лариса Тимиряева прокомментировала один из свежих аутфитов телеведущей и заметила эту самую двойственность: Собчак предстала в ультрамодном жакете мужского кроя и грубых ботинках. Образ, по мнению эксперта, получился продуманным и сюжетным.

«Жакет в мужском стиле — один из самых модных предметов женского гардероба. Сочетание элегантного классического верха с военизированным низом с грубыми ботинками выдержано в соответствии с модной тенденцией — сочетанием несочетаемого. И, кстати, абсолютно гармонирует с самой противоречивой Ксенией», — заметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — стилист-имиджмейкер, эксперт портала Teleprogramma.pro, преподаватель имиджелогии.