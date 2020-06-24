На «Модном приговоре» научили быстрой укладке волос при помощи воды и сахара

В эфире «Модного приговора» на Первом канале научили быстро укладывать волосы при помощи обычного сахара и воды. Лайфхаком поделилась актриса Ирина Темичева.

Звезда заметила, что лето может таить в себе разного рода сюрпризы. Например, можно неожиданно остаться ночевать на даче или просто выбраться на природу без средств для укладки волос. Выйти из этой ситуации достойно поможет обычный сладкий раствор из трети стакана воды и половины чайной ложки сахара.

Затем раствор, выливая на ладони небольшими количествами, распределить по волосам. Если есть фен, то просушить, создавая необходимую форму и объем. А если нет – просто слегка взлохматить локоны от корней и дать им высохнуть. Получится эффект мокрых волос.