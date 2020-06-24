«Давид-то куда смотрит?»: Бузова без белья сверкнула грудью в просвечивающем топике

34-летняя Ольга Бузова в очередной раз оказалась в центре всеобщего внимания. Ранее в одном из интервью поющая телеведущая призналась, что сейчас она научилась справляться со стрессом и на негативные отклики в свой адрес не обращает никакого внимания. Однако несколько лет назад экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова довольно остро реагировала на нелицеприятные высказывания в свой адрес.

Знаменитость уверена, что никто не может указывать ей, как жить, что носить, с кем общаться и чем заниматься. Так, Оля проигнорировала советы звездных коллег, когда те просили ее отказаться от музыкальной карьеры. Первая жена Дмитрия — Оксана Пономаренко — и вовсе сравнивала пение Бузовой с голосом «больного гайморитом» человека. Однако теледива заявила, что будет и дальше совершенствовать свой вокал и не откажется от сцены.

На этот раз поклонники знаменитости переполошились из-за пикантного снимка Бузовой. Перед объективом фотокамеры девушка позировала в джинсовой мини-юбке и спортивной куртке. Примечательно, что певица отказалась от белья, представ на фото без лифа.

Так, Ольга сверкнула грудью в просвечивающем белом топике. Одни фолловеры теледивы посоветовали ей прикрыться, а другие — похвалили за смелость, подметив, что у Бузовой есть, что показать. Некоторых заинтересовал вопрос, как на все это смотрит нынешний избранник Оли — шоумен Давид Манукян.