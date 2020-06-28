От «рыбок» и «уточек» до натуральности: кто из звезд накачивал губы и что и этого вышло

Новые стандарты красоты наконец-то заставили звезд сделать губы более естественными. Еще лет пять - десять назад с экранов телевизоров нас пугали «рыбки» и «уточки»: красотки с невероятно большими губами, которые были у всех как под копирку.

Теперь большинство звезд избавилось от огромных губ и сейчас делают их естественно пухлыми. С помощью врача-косметолога FrauKlinik Ярославы Шафоростовой мы пригляделись к звездам с подозрительно идеальной формой губ. Конечно, многие теперь добавляют чуть-чуть объема, а этих четырех красоток чаще других упрекают в изменениях пропорций лица.

Ольга Бузова

«На «Дом-2» Оля пришла с тонкими губами, а потом начались перемены и эксперименты с внешностью. В какой-то момент ее губы стали чрезмерно большими. Тогда и длинные волосы были нарощенными, и ногти — вот такая была мода.

Но сейчас губы Бузовой выглядят привлекательно и достаточно натурально. Ольга теперь большая звезда, поэтому работает с грамотными специалистами. Эффект от препарата после увеличения губ сохраняется год-полтора, затем при желании проводится повторная процедура. Поэтому чаще чем раз в год форма губ у артистов не меняется».

Анна Седокова

«Анна от природы обладательница чувственных губ. Но, скорее всего, и она периодически прибегает к услугам косметолога, чтобы подчеркнуть форму и не потерять объема, сделать губы более притягательными. Противопоказания для инъекций — беременность, лактация, обострение герпетической инфекции, ОРВИ».

Екатерина Варнава

«Рассматривая старые записи КВН и фото, можно предположить, что Екатерина неоднократно проходила процедуру инъекций гиалуроновой кислоты в области губ, меняя их форму и объем, благодаря чему ей удалось добиться прекрасных пухлых губ. Раньше такого эффекта было достичь практически невозможно. В нулевые коллеги артистки меняли форму губ с помощью силиконовых наполнителей. Биополимерные наполнители для губ оказались бомбой замедленного действия — вызывали массу осложнений (гранулемы, миграцию препарата, воспаление, появление асимметрии, фиброз и т. д.).

А удалить наполнитель можно было только хирургическим путем. Теперь форму губ меняют с помощью инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты. Она прекрасно ложится, выглядит натурально и постепенно разрушается с помощью фермента гиалуронидазы, который вырабатывается в нашем организме».

Виктория Боня

«Вика большую часть времени живет в Монако, и губы у нее подходят под модные тенденции, которым следуют девушки в Европе. У Виктории добавлен объем в верхнюю губу таким образом, чтобы она стала вровень с нижней. Это визуально увеличивает губы в целом, но иногда дает неестественный вид. Судя по архивным фото, у Бони и свои губы пухлые и красивые. Возможно, что периодически она делает инъекции гиалуроновой кислоты в том числе с целью увлажнения, поддержания объема. Это теперь самый частый запрос. А еще 5 лет назад клиенты просили выраженных объемов».

Цена вопроса

Увеличение губ в хорошем салоне от 12 -20тысяч рублей (в зависимости от объема).