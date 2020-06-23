«Акцент на плоский живот»: Нюша предстала в алой юбке с разрезом и трендовых сандалях

Нюша год назад стала мамой. Для девушки рождение дочери стало предсказуемо радостным событием, которое изменило ее жизнь. Она теперь путешествует вместе с наследницей и даже порой берет ее с собой на гастроли. Во многом ей помогает муж Игорь Сивов, так как от прошлых отношений у него есть два сына, соответственно, и опыт в воспитании. Недавно он собрал всю семью вместе за городом на празднике в честь своего дня рождения. Певица блистала в платье с корсетом и тепло общалась со всеми гостями.

Дочка чуть подросла, и Нюша стала активнее заниматься творчеством. После двух месяцев карантина она молнией влилась в работу. Певица стала снимать ролики для «ТикТок». Сначала она поэкспериментировала с имиджем, сменив прическу, а позже стала примерять разные наряды. Когда девушка предстала в джинсах, поклонники разглядели у нее округлившийся живот. Теперь ходят слухи, что звезда снова беременна. Но на новых кадрах, где Нюша позирует с блогерами, она предстала в ярком наряде, который скрыл изъяны ее фигуры.

Певица подчеркнула загорелую кожу белым топом, а алая юбка с разрезом и высокой талией вытянула силуэт. Образ завершили черные сандалии на липучке. Поклонники пришли в восторг от ее образа. Многие вновь посчитали, что с помощью свитера, который Нюша повязала на бедра, она пыталась скрыть изменения в фигуре. А аутфит звезды оценила для портала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Сама динамика данного образа заключается в ярких акцентах, расставленных на цветовом круге, это молочный и алый цвета. Здесь акцентом является, конечно, обувь, которая зашла в этот сезон в различных вариациях: на плоском ходу, липучки, в танкетках, сандалиях и слипонах. Данная обувь у Нюши задает динамику, придавая определенный шарм всему образу. Конечно, роскошная алая юбка с завышенной талией. Тут акцент на плоский живот. Отличная фигура и правильный силуэт у Нюши. Она просто секси-бомбочка в этом образе. Еще отдельные слова посвящу ее прическе, ее белокурым ниспадающим локонам, которые подчеркивают неординарность и свободный крой наряда. Все настолько динамично, популярно и раскованно, но с такой модной изюминкой – как обувь и правильный выбор цветов», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.