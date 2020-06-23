«Крутость этой леди зашкаливает»: Брежнева в фиолетовом купальнике очаровала соблазнительными изгибами

Поклонники экс-солистки группы «ВИА Гра» уверены, что она может дать фору и более юным певицам.

В одном из интервью Вера Брежнева призналась, что вся ее команда в курсе: ей неловко выходить на сцене в мини-юбках и облегающих фигуру ультракоротких платьях. В беседе с шоуменом Вячеславом Манучаровым экс-солистка группы «ВИА Гра» отметила, что она все-таки уже взрослая женщина, у которой есть муж и двое детей. По этой причине певица чувствует себя некомфортно, оказываясь перед многотысячной публикой в экстравагантных нарядах.

Совершенно другое дело, как считает артистка, это фотосессии. Перед объективом фотокамеры Вера может изобразить и пылкую соблазнительницу и очаровательную бестию. Так, к примеру, Брежнева снималась и для мужских журналов, не испытывая при этом никакого стеснения.

На одной из фан-страничек певицы появилось ее архивное летнее фото, которое сама Вера уже публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры возлюбленная музыкального продюсера Константина Меладзе позировала в фиолетовом купальнике, блеснув идеальной фигурой без изъяна. Поклонники певицы сошлись во мнении, что Брежнева могла быть дать фору и более юным певицам.