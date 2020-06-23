«Пишут худовата и доедают бутерброд с колбасой»: Ходченкова в модных велосипедках блеснула ножками-палочками

37-летняя Светлана Ходченкова не раз оказывалась в центре всеобщих обсуждений. Еще зимой в прессе появились слухи о том, что девушка якобы закрутила роман с экс-участником команды КВН «Сборная Пятигорска». Журналисты не переставали муссировать тему с тайным романом экс-супруги Владимира Яглыча. А в качестве «амурного воздыхателя» выбрали Семена Слепакова.

В недавнем интервью актриса из военной драмы Станислава Говорухина «Благословите женщину» прокомментировала эти домыслы, которые, как говорит знаменитость, не имеют под собой реальной почвы. Светлана подметила, что они со Слепаковым посмеялись над своим вымышленным романом, дав понять, что с шоуменом ее связывает только дружба.

На личной страничке в Instagram актриса поделилась свежими кадрами, представ перед объективом фотокамеры в трендовых велосипедках и неоновых кроссовках. Однако поклонников знаменитости привлек отнюдь не ультрамодный стиль Ходченковой, а ее пугающая худоба. Фоловеры подметили, что у Светланы заострились коленки, а ее ножки и вовсе выглядят как палочки.