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«Мощный тренд, который продлится»: на «Модном приговоре» показали ультрамодный костюм

Эвелина Хромченко подчеркнула, что женщинам не стоит бояться пижамного стиля.

«Мощный тренд, который продлится»: на «Модном приговоре» показали ультрамодный костюм
Эвелина Хромченко. Кадр из программы "Модный приговор" на Первом канале

В эфире «Модного приговора» на Первом канале его героиню Елену Игнатенко принарядили в красный костюм пижамного стиля. Монохромный наряд фэшн-специалисты разбавили декоративными элементами молочного цвета.

Кадр из программы "Модный приговор" на Первом канале. Фото
Кадр из программы «Модный приговор» на Первом канале

Эвелина Хромченко заметила, что женщины до сих пор почему-то опасаются пижамного стиля, несколько стесняясь его. И подчеркнула, что делать этого не стоит. Если хочется выглядеть актуально и динамично, нужно смело облачаться в наряды подобного рода.

«Красные брючные костюмы в любом стиле, не обязательно в пижамном, и в деловом тоже — это огромный мощный тренд, который продлится несколько сезонов подряд. Он актуален сейчас и будет актуален осенью-зимой сезона-2020/2021», — подчеркнула ведущая.

Модный эксперт добавила, что сейчас повсюду в магазинах скидки и красные костюмы можно смело покупать по бросовой цене на длительное время.

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модамода и стильтренды 2020что в модеЭвелина Хромченко
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