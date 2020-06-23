«Мощный тренд, который продлится»: на «Модном приговоре» показали ультрамодный костюм

В эфире «Модного приговора» на Первом канале его героиню Елену Игнатенко принарядили в красный костюм пижамного стиля. Монохромный наряд фэшн-специалисты разбавили декоративными элементами молочного цвета.

Эвелина Хромченко заметила, что женщины до сих пор почему-то опасаются пижамного стиля, несколько стесняясь его. И подчеркнула, что делать этого не стоит. Если хочется выглядеть актуально и динамично, нужно смело облачаться в наряды подобного рода.

«Красные брючные костюмы в любом стиле, не обязательно в пижамном, и в деловом тоже — это огромный мощный тренд, который продлится несколько сезонов подряд. Он актуален сейчас и будет актуален осенью-зимой сезона-2020/2021», — подчеркнула ведущая.

Модный эксперт добавила, что сейчас повсюду в магазинах скидки и красные костюмы можно смело покупать по бросовой цене на длительное время.