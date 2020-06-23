«Ноги просто бесконечные»: Дайнеко в купальнике на яхте восхитила изящными щиколотками

На личной страничке в Instagram 33-летняя Виктория Дайнеко поделилась памятным летним снимком, который был сделан во время ее отдыха в Испании. Перед объективом фотокамеры выпускница «Фабрики звезд» предстала в оранжевом купальнике на одно плечо с шортиками. Поклонники знаменитости восхитились стройностью певицы и ее изящными щиколотками. Многие обратили внимание на бесконечные ножки поп-дивы.

Напомним, что артистка сама воспитывает четырехлетнюю дочку от бывшего мужа — барабанщика Дмитрия Клеймана. Супруги развелись спустя два года после свадьбы. В одном из интервью Виктория объяснила, почему она до сих пор скрывает наследницу от широкой публики. Так, певица уточнила, что не намерена делиться снимками малышки. Поп-дива считает, что когда ее дочка подрастет, то сможет решить для себя, нужна ли ей такая популярность.

В свои 33 года Виктория Дайнеко, как и Полина Гагарина, может похвастаться весьма соблазнительной стройной фигурой. Однако не всем выбор купальника знаменитости пришелся по вкусу. Сама певица никак не реагирует на критику хейтеров, считая, что обидные вещи могут писать только недалекие и недовольные своей жизнью люди, которым больше нечем заняться.