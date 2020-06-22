Танцы на столе и теплые объятия: Вера Брежнева в блестящем мини «зажгла» на съемках клипа

Певица поделилась бэкстейджем со съемок ролика с Монатиком. Как оказалось, на площадке было очень весело.

Вера Брежнева не скрывает, что любит творчество Монатика. Украинский артист однажды заметил певицу на своем концерте. Тогда они решили вместе поработать. 38-летняя супруга Константина Меладзе понравилась коллеге, и в итоге они записали дуэт. Сразу после карантина Брежнева представила клип на хит из своего мини-альбома «Вечериночка». Артистка примерила несколько модных образов на съемках. А на днях она показала, какая атмосфера царила на съемочной площадке в Барселоне.

На кадрах с бекстейджа Вера то демонстрировала ноги в свадебном платье с пышной юбкой, то зажигательно двигалась у бассейна в черном мини. А когда объявили об окончании съемки, то Брежнева и Монатик заключили друг друга в теплые объятия. Однако самым энергетически заряженным оказалась сцена, где певица в эффектном мини-платье с вставками танцевала на столе. Остальные артисты выкрикивали ее имя и зажигали вместе с ней.

Многие поклонники восхитились роликом. Одни стали оценивать наряды звезды, а другие — ее безупречную фигуру. «Какие ножки, какие ножки», «Вера, вы такая артистичная», «Эти ножки, невозможно от них оторвать глаз», «Бесподобно красивая», «Фигура у Веры — отпад», «Крутая песня и крутой клип», «Вы с Монатиком спелись, очень классная работа», «Один из самых красивых клипов. Зажгла!» — прокомментировали пост подписчики.