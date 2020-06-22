«Фигура позволяет»: Волкова в платье плиссе цвета незабудки выбрала ультрамодные лодочки

На личной страничке в Instagram 38-летняя актриса Екатерина Волкова опубликовала понравившийся ей кадр из импровизированной фотосессии на природе. Звезда сериала «Воронины» вместе со своей семьей — мужем танцором Андреем Карповым и девятилетней дочкой Елизаветой обосновалась за городом. Так же, к примеру, поступили и многие другие знаменитости, среди которых Полина Гагарина, Кристина Асмус, Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным, Юлия Проскурякова с Игорем Николаевым.

Свежий снимок знаменитости был сделан во время пикника на садовом участке. Перед объективом фотокамеры возлюбленная Андрея Карпова предстала в платье плиссе цвета незабудки. Особое внимание Екатерина уделила аксессуарам, в частности, обуви. Так, знаменитость подобрала модные лодочки. Ко всему прочему, актриса из «Ворониных» сделала акцент на фигуре, отдав предпочтение приталенному наряду.

За экспертным комментарием относительно дневного аутфита знаменитости корреспондент Teleprogramma.pro обратился к имидж-стилисту Ольге Линцовой, которая не смогла найти явных ошибок в наряде актрисы. Волкова не прогадала с выбором цветовой палитры и аксессуаров. По словам стилиста, Екатерина отдала предпочтение гармоничному и женственному луку.

«Мне очень нравится этот образ. У платья плиссе хороший фасон! Фигура позволяет нашей героине позировать в таких летних нарядах. Ко всему прочему, удачен и выбор цвета — это холодный оттенок, который соответствует колориту внешности Екатерины. Образ получился элегантным и гармоничным. Плюс сочетание с бежевой обувью в плетенном стиле на пике популярности — лодочки ультрамодные. В целом все смотрится очень выигрышно», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.