«Мегапопулярны в этом сезоне»: Собчак отметилась в широких джинсах-трубах и необычной футболке

Ксения Собчак в прошлом году сыграла свадьбу с Константином Богомоловым. В день торжества она блеснула в нескольких нарядах. Певица любит винтажный стиль. Со времен «Дома-2», который она вела несколько лет, вкусы блондинки изменились. Она старается избегать вульгарных нарядов и мини-юбок, отдавая предпочтение более изысканным образам. Но порой телеведущая все же экспериментирует.

Так на фото, которым Собчак поделилась в соцсети, она предстала в широких джинсах-трубах и голубой футболке с открытой спиной. Молодежный аутфит звезда дополнила неоновыми кроссовками. Она позировала на побережье на фоне заката. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру и загорелую кожу. К слову, широкие джинсы вновь вошли в моду в этом году, поэтому звезды стали доставать из своего гардероба вещи, которые давно не носили.

Поклонникам пришелся по вкусу броский наряд Ксении. Многие отметили, что ей очень идут такие цвета. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее образ имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Ксения показывает нам динамику пляжного образа в широчайших джинсах-трубах, которые мегапопулярны в этом сезоне, убойного кислотно-салатового цвета кроссовки и легкую футболку с элегантным вырезом, который завязывается на спине. Образ милый, в то же время свободный, удобный и гармонирует с окружающим пространством», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.