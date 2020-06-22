«Хочется рассматривать»: Мерьем Узерли прокатилась на коне в игривом мини-платье

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли поддалась тренду на простые романтичные платья с цветочным принтом женственного кроя. Часто в таких нарядах появляется и российская звезда Стеша Маликова, дочь народного артиста, о которой мы писали ранее.

Немецко-турецкая актриса совсем недавно отметилась в канареечном облачении с глубоким декольте. И вот новый образ от любимой «Хюррем-султан». На сей раз артистка предстала на конной прогулке в легком платье выше колен мятного цвета.

«Образ Мерьем ситуативный в стиле кантри. Все просто, натурально и лаконично. Абсолютно деревенское платье, поддержано высоким пучком, который, кстати, в моде. Жесткие черные полусапожки с пряжками в сочетании с легким платьем добавили контраста, сделав его более интересным и модным.

Поскольку на фото Мерьем с конем, то сапожки с ремнями, которые в едином стиле с аксессуарами коня (седло, ремни, уздечка) объединяют их в гармоничную картинку. Все в едином стиле. И настолько целостно и гармонично, что смотрится не как фото, а как стоп-кадр. Его хочется рассматривать», — прокомментировала образ актрисы стилист Лариса Тимиряева специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева работает персональным стилистом и имиджмейкером. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Мастерски подбирает персональный стиль, профессионально занимается шопинг-сопровождением, помогает клиентам с легкостью ориентироваться в модных тенденциях.