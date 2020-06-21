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Папина кроха: Эмин поделился летним фото с дочкой Афиной в боди с принтом в виде вишенок

В недавнем интервью певец подтвердил, что расстался с матерью своей младшей наследницы - моделью Аленой Гавриловой.

Папина кроха: Эмин поделился летним фото с дочкой Афиной в боди с принтом в виде вишенок
Эмин Агаларов и Алена Гаврилова (Фото: Globallookpress.com)

Азербайджанский исполнитель не скрывает: он души не чает в своей полуторагодовалой дочке Афине. Младшую наследницу певцу подарила его нынешняя супруга Алена Гаврилова. Супруги поженились в 2018 году. От предыдущего брака с Лейлой Алиевой у музыканта есть одиннадцатилетние сыновья-двойняшки Али и Микаил. В недавнем интервью Эмин Агаларов подтвердил информацию о том, что они с Аленой больше не пара. По словам артиста, с матерью свой дочери он расстался еще до самоизоляции. Позже в микроблоге певец сообщил о том, что у них с женой не все сложилось так, как они планировали.

Эмин уточнил, что на момент написания этого поста, они с Гавриловой уже жили отдельно. Но распространяться о причинах расставания эстрадный исполнитель не захотел, сославшись на то, что это очень личная тема. По словам музыканта, все произошло на хорошей ноте и они с Аленой сумели сохранить дружеские отношения. Так как оба хотят быть хорошими родителями для маленькой Афины.

Агаларов уточнил, что нисколько не жалеет о союзе с Гавриловой. Ведь у них появился такой замечательный малыш — плод их любви. По словам певца, лично у него не осталось никакого негативного шлейфа, он очень уважает Алену и желает ей только счастья. При этом Эмин уточнил, что не готов сожительствовать ради брака.

Певец Эмин Агаларов показа кроху дочку на пляже в боди с вишенками и косынке
Эмин показал дочку Афину в боди с принтом в виде вишенок на пляже (Фото: Instagram.com/eminofficial)

В честь празднования Дня отца, азербайджанский исполнитель поделился снимком из личного альбома. Эмин опубликовал в Instagram пляжное фото с маленькой Афиной на руках. Дочка музыканта позировала в боди с принтом в виде вишенок и косынкой.

«День Отца! Всех с праздником, а детям здоровья и счастья!!» — отметил певец.

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