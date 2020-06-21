Папина кроха: Эмин поделился летним фото с дочкой Афиной в боди с принтом в виде вишенок

Азербайджанский исполнитель не скрывает: он души не чает в своей полуторагодовалой дочке Афине. Младшую наследницу певцу подарила его нынешняя супруга Алена Гаврилова. Супруги поженились в 2018 году. От предыдущего брака с Лейлой Алиевой у музыканта есть одиннадцатилетние сыновья-двойняшки Али и Микаил. В недавнем интервью Эмин Агаларов подтвердил информацию о том, что они с Аленой больше не пара. По словам артиста, с матерью свой дочери он расстался еще до самоизоляции. Позже в микроблоге певец сообщил о том, что у них с женой не все сложилось так, как они планировали.

Эмин уточнил, что на момент написания этого поста, они с Гавриловой уже жили отдельно. Но распространяться о причинах расставания эстрадный исполнитель не захотел, сославшись на то, что это очень личная тема. По словам музыканта, все произошло на хорошей ноте и они с Аленой сумели сохранить дружеские отношения. Так как оба хотят быть хорошими родителями для маленькой Афины.

Агаларов уточнил, что нисколько не жалеет о союзе с Гавриловой. Ведь у них появился такой замечательный малыш — плод их любви. По словам певца, лично у него не осталось никакого негативного шлейфа, он очень уважает Алену и желает ей только счастья. При этом Эмин уточнил, что не готов сожительствовать ради брака.

В честь празднования Дня отца, азербайджанский исполнитель поделился снимком из личного альбома. Эмин опубликовал в Instagram пляжное фото с маленькой Афиной на руках. Дочка музыканта позировала в боди с принтом в виде вишенок и косынкой.