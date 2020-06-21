«Я потерял дар речи»: дизайнер одежды впечатлился, увидев Бузову в розовых джинсах с футболкой из 90-х

Тем не менее, эксперт счел образ артистки трендовым и по-своему привлекательным.

Ольгу Бузову нередко критикуют за ее образы, намекая на определенное безвкусие и любовь к аутфитам в духе старшеклассниц.

Один из таких неоднозначных образов прокомментировал дизайнер одежды Сергей Никулин. Удивительно, но эксперт Teleprogramma.pro не согласился с мнением критикантов.

«Я потерял дар речи, — сказал специалист, увидев яркий наряд Ольги. – Однако, если разбирать комплект и его цветовую гамму, то он, конечно, модный, соответствует трендам сезона — 2020/21. Это модные 90-е – «кислотные» цвета, семейка Симпсонов, футболка, заправленная в джинсы. Мне нравится этот наряд, он яркий в хорошем смысле этого слова, экстравагантный, привлекает к себе взгляды. Я думаю, что наша героиня получила то внимание, которого хотела, примеряя этот образ», — сказал дизайнер одежды.

Отметим, что ренее высокую оценку Ольге Бузовой дал другой эксперт — звездный визажист Анастасия Амирханова. Макияж звезда делает на непревзойденном уровне, уверенно заметила собеседница Teleprogramma.pro. Особенно высоко она оценила стиль звезды на ее шоу «Бородина против Бузовой».