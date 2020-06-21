«Мust нave сезона»: Брежнева примерила брючный костюм с кроссовками и заслужила комплимент стилиста

Женственность и одновременно маскулинность научилась складывать в один образ певица Вера Брежнева. К ее тотальному белому луку (на видео ниже, прим. автора), в котором звезда появилась на украинском телеканале 1+1, посоветовал присмотреться имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Вера Брежнева предстала в white-луке, который очень любит и часто демонстрирует. Брюки-кюлоты с простыми белыми кроссовками она обыграла обыденным топом и пиджаком oversize. Сейчас в моде такие прямые свободные силуэты, они задают непринужденную свободную динамику.

Наряд певица стилизовала высоким хвостом и крупными круглыми серьгами. Без них образ смотрелся бы простовато. Как всегда, все продумано до мелочей. Вроде бы просто по цвету, но архитектура костюма становится главной фишкой. Это мust нave (вещь, которую обязательно нужно иметь, — прим. автора) сезона!» — рассказал эксперт корреспонденту Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – более десяти лет.