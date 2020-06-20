Family look: Оксана Самойлова и ее дочки облачились в купальники одной цветовой гаммы

Оксана Самойлова и Джиган после поездки в Майами едва не развелись. У рэпера в феврале родился долгожданный сын Давид. У пары также подрастают трое дочерей. По неизвестным причинам, влюбленные поссорились. Более того, Джиган попал в рехаб за употребление запрещенных веществ. Казалось, что они уже не воссоединяться, но их развод не состоялся. После двух месяцев карантина, по всей видимости, рэпер вымолил прощение, так как его избранница забрала свой иск.

На днях Джиган поделился совместным фото с Оксаной. Девушка позволила супругу обнимать ее. Они отдохнули у водоема вместе с детьми. А теперь модель устроила фотосессию с дочками. Загорелая возлюбленная рэпера похвасталась стройной фигурой в черном бикини. В купальниках черного цвета предстали и ее наследницы: Майя, Ариела и Лея. У средних наследниц на купальниках значилась надпись «Верим в русалок», а младшая красовалась в слитном купальнике с драпировкой.

«Хочу через 15 лет такую же фотку. Напомните мне потом пожалуйста», — написала Самойлова.

Поклонники поразились тому, как выглядит жена Джигана спустя четыре месяца после родов. Ранее девушка признавалась, что у нее после очередного кесарева сечения очень быстро ушел живот. Она сама поразилась тому, как быстро вернулась в форму. «Я почему-то уверена, что у вас будет и через 15 лет такая же фигура», «Представляю, какими красотками девчонки будут, когда вырастут», «Какие красотки!», «Оксана, кажется фигура стала у вас еще круче», — прокомментировали пост подписчики.