«Поэтому я так выгляжу»: Летучая объяснила свои необычные наряды в шоу «Детки-предки»

Телеведущая выбирает не совсем понятные для телезрителей аутфиты и сочетает несочетаемое в кадре.

Этой весной у знаменитой телеведущей Елены Летучей состоялась премьера нового шоу. Эффектная блондинка теперь ведет игровое развлекательное шоу «Детки-предки», и открылась для поклонников и телезрителей с совершенно другой, неожиданной стороны. От имиджа стервозной и дотошной блондинки не осталось и следа.

Но это не значит, что внешне Летучая тоже изменилась. Красавица телеведущая является обладательницей невероятного вкуса и безупречным чувством стиля, и наряды в новом шоу это демонстрируют. Но, как оказалось, в ее аутфитах для съемок есть нечто большее, чем мода и изюминка. И Летучая решила пояснить.

«Все мои костюмы в проекте «Детки-предки», как и шоу, имеют глубокий смысл! Они сочетают моду 20 и 21 веков. Поэтому я так необычно для вас выгляжу» — объяснила телеведущая.

В каждом из выпусков телеведущая предстает в ярких нарядах, стильных и неожиданных комплектах, а также оригинальных сочетаниях. Которые ей, кстати, подбирает коллега по телеканалу стилист Александр Рогов.

Напомним, Елена Летучая прославилась благодаря программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница!». Блондинка инспектировала различные заведения общепита и выносила вердикт о том, безопасно ли питаться в них или нет.