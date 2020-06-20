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Звездный гость

«Поэтому я так выгляжу»: Летучая объяснила свои необычные наряды в шоу «Детки-предки»

Телеведущая выбирает не совсем понятные для телезрителей аутфиты и сочетает несочетаемое в кадре.

«Поэтому я так выгляжу»: Летучая объяснила свои необычные наряды в шоу «Детки-предки»
Елена Летучая. Фото: канал СТС

Этой весной у знаменитой телеведущей Елены Летучей состоялась премьера нового шоу. Эффектная блондинка теперь ведет игровое развлекательное шоу «Детки-предки», и открылась для поклонников и телезрителей с совершенно другой, неожиданной стороны. От имиджа стервозной и дотошной блондинки не осталось и следа.

Но это не значит, что внешне Летучая тоже изменилась. Красавица телеведущая является обладательницей невероятного вкуса и безупречным чувством стиля, и наряды в новом шоу это демонстрируют. Но, как оказалось, в ее аутфитах для съемок есть нечто большее, чем мода и изюминка. И Летучая решила пояснить.

«Все мои костюмы в проекте «Детки-предки», как и шоу, имеют глубокий смысл! Они сочетают моду 20 и 21 веков. Поэтому я так необычно для вас выгляжу» — объяснила телеведущая.

Елена Летучая. Кадр из шоу "Детки-предки"
Елена Летучая. Кадр из шоу «Детки-предки»

В каждом из выпусков телеведущая предстает в ярких нарядах, стильных и неожиданных комплектах, а также оригинальных сочетаниях. Которые ей, кстати, подбирает коллега по телеканалу стилист Александр Рогов.

Елена Летучая. Кадр из шоу "Детки-предки"
Елена Летучая. Кадр из шоу «Детки-предки»

Напомним, Елена Летучая прославилась благодаря программе «Ревизорро» на телеканале «Пятница!». Блондинка инспектировала различные заведения общепита и выносила вердикт о том, безопасно ли питаться в них или нет.

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