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Редкие кадры: Кейт Миддлтон в джинсах скинни впервые появилась на публике после карантина

Супруга принца Уильяма сейчас живет в Норфолке, где и вышла в свет накануне. Герцогиня Кембриджская выбрала неброский, но модный образ.

Редкие кадры: Кейт Миддлтон в джинсах скинни впервые появилась на публике после карантина
Кейт Миддлтон. фото: globallookpress.com/

Кейт Миддлтон вновь стала любимицей англичан после того, как принц Гарри со своей женой Меган Маркл покинул страну. Они отказались от исполнения королевских обязанностей и теперь начали новую жизнь в США. А вот принц Уильям с супругой продолжают исполнять свои обязанности. Даже на карантине они не оставляли «королевские дела», устраивая видео-конференции. Если раньше супруги жили во дворце, то теперь  они обитают в Норфолке, куда перебрались, когда началась пандемия коронавируса.

На публике Кэтрин не появлялась несколько месяцев. Однако накануне она решила выйти в свет. Герцогиня Кембриджская посетила садовый центр Фэйкенхем, расположенный недалеко от резиденции, где она живет. Девушка встретилась с владельцами и сотрудниками центра. Они поговорили о том, как предприятие пережило карантин и что они сделали, чтобы посетители снова могли посещать центр.  Как оказалось, садовый центр лишь недавно вновь заработал после 7 недель перерыва.

Во время общения с работниками Миддлтон разговорилась. Она призналась, что ее дети тоже любят возиться с растениями.  Принц Джордж, принцесса Шарлотта и малыш Луи выращивают томаты. Наследники принца Уильяма любят проводить время на свежем воздухе, заявила Кейт.

Кейт Миддлтон в джинсах
фото: globallookpress.com/

Поклонники обратили внимание на наряд герцоги Кембриджской. Она выбрала неброский, но модный аутфит для появления на публике. Обычно Кэтрин выбирает костюмы или платья, но на этот раз она предстала в черных джинсах скинни  Massimo Dutti, которые сочетала с голубой льняной рубашкой от Jaeger и кроссовками Superga.  Образ дополнил стеганый жилет темных тонов. Отметим, что увидеть Кейт в джинсах — большая редкость.

Миддлтон собрала волосы на затылке, заколов их заколкой. В ушах супруги принца Уильяма блестели серьги с зелеными камнями, а на пальце сверкало помолвочное кольцо с сапфиром, пишет Daily Mail. 

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