Редкие кадры: Кейт Миддлтон в джинсах скинни впервые появилась на публике после карантина

Супруга принца Уильяма сейчас живет в Норфолке, где и вышла в свет накануне. Герцогиня Кембриджская выбрала неброский, но модный образ.

Кейт Миддлтон вновь стала любимицей англичан после того, как принц Гарри со своей женой Меган Маркл покинул страну. Они отказались от исполнения королевских обязанностей и теперь начали новую жизнь в США. А вот принц Уильям с супругой продолжают исполнять свои обязанности. Даже на карантине они не оставляли «королевские дела», устраивая видео-конференции. Если раньше супруги жили во дворце, то теперь они обитают в Норфолке, куда перебрались, когда началась пандемия коронавируса.

На публике Кэтрин не появлялась несколько месяцев. Однако накануне она решила выйти в свет. Герцогиня Кембриджская посетила садовый центр Фэйкенхем, расположенный недалеко от резиденции, где она живет. Девушка встретилась с владельцами и сотрудниками центра. Они поговорили о том, как предприятие пережило карантин и что они сделали, чтобы посетители снова могли посещать центр. Как оказалось, садовый центр лишь недавно вновь заработал после 7 недель перерыва.