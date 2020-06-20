Редкие кадры: Кейт Миддлтон в джинсах скинни впервые появилась на публике после карантина

Кейт Миддлтон вновь стала любимицей англичан после того, как принц Гарри со своей женой Меган Маркл покинул страну. Они отказались от исполнения королевских обязанностей и теперь начали новую жизнь в США. А вот принц Уильям с супругой продолжают исполнять свои обязанности. Даже на карантине они не оставляли «королевские дела», устраивая видео-конференции. Если раньше супруги жили во дворце, то теперь они обитают в Норфолке, куда перебрались, когда началась пандемия коронавируса.
На публике Кэтрин не появлялась несколько месяцев. Однако накануне она решила выйти в свет. Герцогиня Кембриджская посетила садовый центр Фэйкенхем, расположенный недалеко от резиденции, где она живет. Девушка встретилась с владельцами и сотрудниками центра. Они поговорили о том, как предприятие пережило карантин и что они сделали, чтобы посетители снова могли посещать центр. Как оказалось, садовый центр лишь недавно вновь заработал после 7 недель перерыва.
Во время общения с работниками Миддлтон разговорилась. Она призналась, что ее дети тоже любят возиться с растениями. Принц Джордж, принцесса Шарлотта и малыш Луи выращивают томаты. Наследники принца Уильяма любят проводить время на свежем воздухе, заявила Кейт.
Поклонники обратили внимание на наряд герцоги Кембриджской. Она выбрала неброский, но модный аутфит для появления на публике. Обычно Кэтрин выбирает костюмы или платья, но на этот раз она предстала в черных джинсах скинни Massimo Dutti, которые сочетала с голубой льняной рубашкой от Jaeger и кроссовками Superga. Образ дополнил стеганый жилет темных тонов. Отметим, что увидеть Кейт в джинсах — большая редкость.
Миддлтон собрала волосы на затылке, заколов их заколкой. В ушах супруги принца Уильяма блестели серьги с зелеными камнями, а на пальце сверкало помолвочное кольцо с сапфиром, пишет Daily Mail.