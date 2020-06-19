«Подчеркнула стройные ноги»: дочь Изаксон не прогадала с выбором платья с модными рукавами-фонариками

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 20-летняя дочь композитора и певца Дмитрия Маликова вместе с подругами по МГИМО занялась выпуском авторских женских коллекций. Наследница Елены Изаксон дала понять, что еще в юности она открыла в себе этот необычный талант — даже вещи из бутиков Стеша могла перешивать или украшать каким-то стильным декором. А оказавшись на вынужденной самоизоляции, девушка задумалась над тем, чтобы запустить свой бренд одежды. Стоит отметить, что звездные родители во всем поддерживают Стефанию. Напомним, что она учится на факультете международной журналистики в МГИМО. А к моделированию нарядов из женского гардероба девушка относится как к любимому хобби.

На днях Маликова приняла участие в импровизированной фотосессии в саду, примерив платье из собственной авторской коллекции. За экспертным комментарием относительно дневного аутфита дочери композитора, корреспондент Teleprogramma.pro обратился к имиджмейкеру Надин Мише. Говоря о летнем наряде Стефании, консультант по стилю уточнила, что Маликова не ошиблась с выбором актуального платья. Главной деталью образа стилист назвала трендовые рукава-фонарики. Кроме того, Стеша сделала ставку на модный флоральный принт. Единственное, что стоило бы заменить, как считает Надин, так это белый пояс. К этому луку подошел бы ремень в одной цветовой гамме с оттенком волос дочери Изаксон.

«Гармоничный образ в романтическом стиле. Стефания подчеркнула свои стройные ноги и точеную талию. Отличный фасон платья, модные рукава-фонарики. Нашу героиню можно похвалить и за выбор актуального флорального принта. Этот образ эффектно дополняет укладка с такими легкими и небрежными локонами. Что бы я заменила? Цвет пояса должен быть в одном тоне с волосами. Тогда бы образ смотрелся еще более завершенным и гармоничным», — экспертно резюмировала имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro:

Надин Мише — персональный стилист и имиджмейкер. Профессиональный визажист. Образование: окончила институт репутационных технологий Art&Image. Направления в работе: персональный шопинг, консультации по стилю, создание образов на важные мероприятия, стилизация съемок, создание капсулы образов для путешествий.