«Для своего возраста выглядит просто шикарно»: Климова облачилась в юбку плиссе с цветовым градиентом

42-летняя Екатерина Климова воспитывает четверых детей. Старшая наследница актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя» в этом году окончила Ломоносовскую школу. В свои 18 лет Елизавета определилась с будущей профессией: она планирует стать журналистом. В семье также подрастают сыновья от Игоря Петренко. Именно к нему ушла Екатерина, оставив отца своей наследницы.

По словам артистки, ее чувства к Илье Хорошилову остыли, когда она познакомилась с Игорем. Между ними сразу же пробежала искра. На протяжении целого года Климова избегала серьезного разговора с мужем. И все же приняла решение подать на развод.

Но и брак с Петренко нельзя назвать продолжительным. Сейчас он живет с третьей супругой — Кристиной Бродской, которая подарила ему трех дочерей. Итого у Игоря пятеро детей. Младшую наследницу — дочку Беллу — Климова родила от Гелы Месхи. Но и с ним артистка успела развестись еще до того, как их общему ребенку исполнилось четыре годика.

Несмотря на свою занятость — съемки в фильмах, гастроли с театральной труппой и постоянные репетиции — Екатерина старается следить за своим имиджем и стилем. На одной из фан-страничек знаменитости появился снимок, который артистка ранее публиковала в личном профиле. В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Линцова прокомментировала повседневный образ актрисы. Так, эксперт портала уточнила, что для своих лет Екатерина выглядит очень молодо и ухоженно. Консультант по стилю не смогла найти явных ошибок и недочетов в дневном аутфите знаменитости.

По словам Линцовой, экс-возлюбленная Гелы Месхи отдала предпочтение необычной палитре, поиграв с сочетанием черного оттенка и бежевого тона. Так же выигрышно смотрелась актуальная юбка плиссе с цветовым градиентом.

«Очень классный аутфит для повседневных выходов и невероятно стильное сочетание цветов. Черный оттенок на контрасте с бежевым всегда смотрится очень располагающе. Хочется похвалить Екатерину и за актуальную юбку плиссе с градиентом. Наша героиня относится к зимнему цветотипу, и по этой причине такая темная цветовая гамма вполне допустима. В тренде также микс с фактурами: вижу трикотаж и кожу. Все это разбавлено аксессуарами в виде плетенной сумки и удобной обуви на плоской подошве. Для своего возраста выглядит просто шикарно! Лук стильный и современный», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.