«Не достает элегантности»: Пугачева в мини-шортах визуально вытянула силуэт кардиганом

На одной из фан-страничек Аллы Пугачевой появилось фото, на котором именитая певица была запечатлена в компании своего возлюбленного шоумена Максима Галкина. Стоит отметить, что и сам телеведущий время от времени радует фоловеров свежими снимками из личного архива.

Примадонна не препятствует избраннику делиться с подписчиками кадрами из семейных хроник. И это при том, что раньше певица выступала против такой инициативы. Так, к примеру, артистка не хотела, чтобы муж показывал в Instagram их общих детей. Напомним, что вместе с Максимом Галкиным певица воспитывает шестилетних двойняшек Гарри и Лизу.

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В беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Линцова прокомментировала один из повседневных образов Примадонны. Так, эксперт портала сумела найти модные ошибки и недочеты в дневном аутфите Пугачевой. По словам консультанта по стилю, она все-таки посоветовала бы певице отказаться от таких смелых молодежных луков, и в частности, мини-шорт.

Линцова подметила, что супруге Максима Галкина в наряде данного прочтения не доставало элегантности и утонченности. Вместе с тем имидж-стилист похвалила Примадонну за то, что она удачно «разбавила» образ кардиганом, который визуально вытянул ее силуэт.

«Первое, что бросается в глаза, — это многослойный верх наряда! Лучше всего, конечно же, создавать слои в нижней части туловища. Плюс принт, опять-таки клетчатая рубашка не к месту. К этому образу больше бы подошел принтованный низ. Хотелось бы обратить внимание и на длину. На мой взгляд, в таком возрасте мини-шорты смотрятся не совсем красиво. Не достает элегантности. Да и выбранный в качестве акцентной линии ремень здесь смотрится лишним. Но отдать должное Алле Борисовне, она оттенила такой молодежный лук накидкой в виде кардигана. Этот прием визуально вытягивает силуэт и отвлекает внимание от ног», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.