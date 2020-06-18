«Визуальная коррекция»: стилист раскрыл секрет успеха неонового купальника Седоковой

Также Лариса Тимиряева указала на три тренда пляжного наряда.

Анна Седокова похвасталась в личном блоге новым купальником, обнародовав фото в личном блоге. Стоит сказать, что снимок произвел фурор среди ее почитателей. «Фигура бомбическая!», «Какая стройная!», «Купальник элегантный, очень необычный», — написали они в Сети.

Вместо привычного мини-бикини на звезде неожиданно оказался закрытый купальник яркого-салатового цвета с женственной отделкой, скромно прикрывающей пышную грудь артистки. Как оказалось, именно такие модели сегодня очень актуальны.

«Слитные купальники в моде как никогда. Возможно этому поспособствовала ретро-тенденция. Воланы наступившим летом также в фаворитах. Все это делает купальник Анны модным. Благодаря усилению плечевого пояса воланами, талия и бедра выглядят уже, так как работает визуальная коррекция. Все это презентабельно демонстрирует силуэт. Неоновые оттенки купальников не выходят из моды, поскольку идеально подчеркивают загар. Но в сочетании с бледной кожей, эффект будет противоположный», — объяснила секрет успеха пляжного наряда певицы стилист Лариса Тимиряева.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Профессионально подбирает персональный стиль, занимается шопинг-сопровождением, помогает клиентам ориентироваться в модных тенденциях.