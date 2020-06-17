«Одно лучше другого!»: Рудковская похвасталась коллекцией вечерних платьев для красной дорожки

Яна Рудковская за время карантина успела приоткрыть поклонникам занавес своей жизни. Продюсер устраивала экскурсии по своей гардеробной, хвастаясь коллекцией солнцезащитных очков, сумочек и фирменных сундуков Louis Vuitton. А недавно она сняла видео, перемерив половину своих босоножек и туфель. Блондинку не раз обвиняли в растрате денег и хвастовстве, но сама она пояснила, что считает покупку брендовых вещей лучшим вложением.

И после завершения самоизоляции, когда Москва постепенно возвращается к привычной жизни, Яна намекнула, что соскучилась по светским раутам. Она решила похвастаться своей внушительной коллекцией вечерних платьев для красной дорожки. Продюсер смонтировала видео, показав самые лучшие свои выходы в свет. Рудковская показала 14 нарядов. Она показала белое платье со стразами, перьями и трехметровым шлейфом, в котором блистала на балу дебютанток Tatler.

Также жена Евгения Плющенко позировала в платье-бюстье с розовой юбкой, будто сделанной из лепестков. В нем она была на «Премии Муз-ТВ». Яна отметилась в своем любимом голубом пышном платье «Золушки» и шелковом наряде в пол с разрезом до бедра.

«Да… было время», — заявила блондинка.

Поклонники были в полном восторге от такой роскошной коллекции. Они стали обсуждать наряды светской львицы. «Ах какая женщина», «Одно лучше другого! Глаза разбегаются», «Настолько красиво», «Восхитительные образы», «Белое мое любимое», «Я помню Платье Золушки, это шик», «Ваши образы очень крутые», — прокомментировали пост подписчики.