«Как у старухи Шапокляк»: стилист прокомментировала наряды Ирины Пеговой

В интервью с Teleprogramma.pro эксперт обсудила платья одной из самых обсуждаемых российских актрис.

Ирина Пегова – одна из тех актрис, кого смело можно назвать иконой стиля. Сегодня артистка отмечает свой день рождения.

Яркие наряды Ирины, выбранные порталом Teleprogramma.pro, мы обсудили с известным стилистом, преподавателем парикмахерского искусства, основательницей сети женских клубов Women club Мариной Корабель.

Создание своего образа ей доверяют певицы Юлианна Караулова и Нюша, телеведущие Марианна Максимовская и Алла Михеева, и многие другие звезды.

«Если хочешь надеть что-то яркое, то сними последнее», — говорила Коко Шанель. То есть, если платье самодостаточное, то не надо перегружать его украшениями или другими лишними деталями.

Эту фразу Марина вспомнила, когда обсуждала одно из платьев Ирины. Впрочем, речь шла именно о сценическом костюме актрисы. А вот уместны ли стразы и пайетки в обыденности?

А какие еще костюмы выбирает Ирина? Как у нее получается всегда оставаться в тренде? А может, актриса тоже совершает ошибки, если речь идет о стиле?

Ответы на эти вопросы вы найдете в видеорассказе Teleprogramma.pro.