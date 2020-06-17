Алеся Кафельникова в платье с открытой спиной повеселилась на вечеринке у Лизы Песковой

Алеся Кафельникова начала свою карьеру модели в юном возрасте. Однако девушка едва не свернула на плохую дорожку. После расставания с возлюбленным она впала в депрессию. Дочка знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова стала употреблять запрещенные вещества. Отцу пришлось положить ее в клинику на лечение. Последний год она вернулась к прежней жизни и вновь стала блистать на мировых подиумах.

На днях Алеся впервые после карантина вышла в свет. Она стала гостьей на закрытой вечеринке, которую организовали Лиза Пескова со своим братом Миком. Сын и дочка Дмитрия Пескова на карантине не стали устраивать праздники в честь своих дней рождения, а с наступлением лета решили отметить все прошедшие праздники и отмену самоизоляции. Своих друзей они собрали на 58-м этаже башни «Империя» в Москва-Сити.

Для такого случая Кафельникова облачилась в сверкающее мини-платье с открытой спиной и разрезами до бедра. Откровенный наряд едва прикрывал точеную фигуру модели. А белые кроссовки и сумка через плечо дополнили образ. Хозяйка вечера Лиза позировала в платье цвета фуксия с пышными рукавами и глубоким декольте. Алеся воспользовалась случаем и устроила фотосессию на фоне панорамного окна. Она демонстрировала всю красоту своей фигуры.

Девушка много танцевала и веселилась. Кульминацией вечера стал торт. Правда, именинники не смогли задуть свечи, так как забыли их купить. Зато все отведали вкусный десерт.