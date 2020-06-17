«Кукольно и задорно»: Собчак предстала в костюме с юбкой миди и рубашкой в мелкий цветочек

Известная телеведущая, блогер и светская львица Ксения Собчак любит эпатировать и выделяться. И не только благодаря своем острому языку, но и стилю. Бывшая ведущая «Дома-2» выбирает для своего гардероба модные образы и следит за их актуальностью.

В своем Instagram Ксения Собчак поделилась снимком, на котором позирует в сильном летнем костюме, состоящем из рубашки и юбки миди. Мы попросили эксперта портала Teleprogramma.pro, имидж-стилиста Ольгу Трофимову оценить аутфит телеведущей и выяснить, насколько он соответствует внешности светской львицы.

Модный обозреватель Ольга Трофимова отметила, что интересный оттенок, в котором представлен костюм, — цвета скошенной травы с принтом в мелкий цветочек — играет с цветотипом Ксении Собчак, и освежает образ в целом. И вся фишка, по словам эксперта, как раз именно в цвете наряда: «Обувь к костюму Ксения подобрала невероятно оригинальную. Это такие туфельки-башмачки, которые выглядят кукольно и задорно».

«В этом сезоне платья или костюмы из хлопка, в различных вариациях, пользуются популярностью. И Ксения, которая всегда демонстрирует самые топовые луки, не осталась в стороне от модного веяния. Сам принт в цветочек уже второй сезон на пике. Ансамбль костюма Ксении выполнен очень оригинально: приспущенная линия плеча, свободные рукава рубашки, которую Ксения нехитро повязала на талии, открыв при этом свой животик, пуговицы по всей длине юбки с высокой линией талии — все это невероятно женственно и актуально одновременно», — отметила Ольга Трофимова.

Кроме того, имиджмейкер подчеркнула, что подобные костюмы легко миксовать с разными элементами одежды. Поэтому наверняка мы еще увидим на Собчак эту рубашку, но с джинсами или шортами, и юбку в сочетании с топом или футболкой.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы свыше 10 лет.